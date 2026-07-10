Llum verda per a Els Bellots II

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar ahir inicialment el projecte d’urbanització de la primera fase de l’anomenat PA 1 d’Els Bellots II, una ambiciosa actuació urbanística que compta amb un pressupost global de 73.182.550 euros (amb IVA inclòs). Aquest decisiu pas administratiu posa en marxa la transformació d’una enorme bossa de sòl a l’est del municipi, ideada per captar grans empreses logístiques i manufactureres de caràcter internacional. Fa molt que parlem d’aquest projecte urbanístic. Tanmateix, aquesta urbanització ha de marcar el futur industrial i econòmic de la ciutat. Tenim bones connexions viàries, talent i un passat industrial més que provat. I el que és més important: tenim terreny per créixer. De fet, moltes ciutats això no ho poden dir. Anem tard. Ho sabem tots. Però hem d’agafar aquesta oportunitat, perquè el desenvolupament d’Els Bellots II pot canviar el futur de la ciutat. Endavant, doncs. Que res ho aturi!\r\n