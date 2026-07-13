El cep Terrassenc, DO Catalunya

L’expansió de la vinya al Vallès Occidental va començar el segle XVIII i va viure el seu apogeu a mitjan segle XIX. Aquesta època daurada, però, va quedar esborrada primer per la devastació de la fil·loxera i, posteriorment, pel pes de la industrialització tèxtil. El cop de gràcia el va donar la febre constructora dels anys seixanta, que va sepultar el paisatge agrícola sota l’asfalt. Ara, el treball a tres finques dins el terme municipal exemplifica l’aposta per recuperar el cep autòcton al territori. La finca municipal de Mossèn Homs, cedida el 2021 a Rabassaires per recuperar vinyes periurbanes dins l’Anella Verda, avança en paral·lel a l’esforç de particulars a la finca de la Font de Gaià i als terrenys de Santa Magdalena de Puigbarral. Totes tres explotacions dibuixen un nou paisatge vitícola actiu. El Consell Regulador ha aprovat incloure Terrassa dins de l’ampliació de zona de DO Catalunya i serà efectiu a finals de juliol. Així, es farà justícia.\r\n