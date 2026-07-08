Així era Terrassa en guerra

Coincidint amb els 90 anys de l’inici de la Guerra Civil espanyola, l’Arxiu Tobella ha estrenat l’exposició titulada “Terrassa en guerra (1936-1939)”, que explica com es va viure el conflicte a la ciutat. Durant les pròximes setmanes, els actes per fer memòria es multiplicaran. A l’Arxiu Tobella, una cinquantena d’imatges, documents i objectes recorren la Guerra Civil a la ciutat a través de sis àmbits temàtics, però són sobretot les fotografies més inèdites o desconegudes i les seves intrahistòries les que converteixen la mostra en una finestra privilegiada a un dels períodes més convulsos de la història local. És una exposició que convida a reflexionar i més en la situació en què ens trobem ara. L’auge del feixisme fa que revisem el passat. Queda clar que la confrontació, la violència i l’atac contra les llibertats no ha de ser el camí per al progrés de la societat. Per tot plegat, no us podeu perdre aquesta mostra.\r\n