Opinió

Així era Terrassa en guerra

ARA A PORTADA

08 de juliol de 2026

Coincidint amb els 90 anys de l’inici de la Guerra Civil espanyola, l’Arxiu Tobella ha estrenat l’exposició titulada “Terrassa en guerra (1936-1939)”, que explica com es va viure el conflicte a la ciutat. Durant les pròximes setmanes, els actes per fer memòria es multiplicaran. A l’Arxiu Tobella, una cinquantena d’imatges, documents i objectes recorren la Guerra Civil a la ciutat a través de sis àmbits temàtics, però són sobretot les fotografies més inèdites o desconegudes i les seves intrahistòries les que converteixen la mostra en una finestra privilegiada a un dels períodes més convulsos de la història local. És una exposició que convida a reflexionar i més en la situació en què ens trobem ara. L’auge del feixisme fa que revisem el passat. Queda clar que la confrontació, la violència i l’atac contra les llibertats no ha de ser el camí per al progrés de la societat. Per tot plegat, no us podeu perdre aquesta mostra.

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Altres opinions