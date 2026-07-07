Prevenir contra els incendis forestals

Terrassa es troba en Pla Alfa nivell 3 per l’elevat risc d’incendi forestal, en un context marcat per l’onada de calor i els diversos incendis que cremen aquests dies al Vallès Occidental i voltants. El nivell 3 implica la suspensió de les activitats amb risc d’incendi que havien estat autoritzades prèviament i reforça les mesures de prevenció al medi natural. Així, actes com el castell de focs de Festa Major han quedat ajornats, tal com ja es va anunciar. És fàcil de dir, però cal tornar a remarcar que la prevenció és la millor eina que tenim per evitar aquests episodis. Una prevenció que s’ha de dur a terme a diferents nivells i al llarg de l’any, sobretot per arribar a l’estiu tan preparats com sigui possible. L’incendi de Sentmenat, que arriba tot just iniciat l’estiu –juntament amb el de les Gavarres i la resta que van començar ahir a l’Anoia i Artesa de Segre–, ens recorda la fragilitat de l’entorn on vivim. Gestionar-lo i cuidar-lo és una responsabilitat de tota la societat.\r\n