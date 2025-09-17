Més recursos en Salut a la ciutat

La consellera de Salut, Olga Pané, va visitar ahir Terrassa. Es tractava d’una visita molt esperada per tots els temes que hi ha pendents a la ciutat. Tanmateix, el suïcidi d’un pacient psiquiàtric al servei d’Urgències de l’Hospital de Terrassa va fer més necessària la seva presència. La consellera va anunciar la millora del servei d’Urgències. El centre començarà obres a l’octubre per reordenar espais i passar de 2 a 6 boxs per a pacients de salut mental. Durant el 2024, les urgències de salut mental es van incrementar un 11%. Queda clar, doncs, que aquesta serà una prioritat en els temps actuals. Però Terrassa té altres mancances sanitàries, com els nous centres d’atenció primària. Segons el Pacte per la Salut, signat el maig del 2023, s’ha de construir un nou CAP i CUAP dels Països Catalans i el nou CAP Nord. La ciutat creix i necessitem que els serveis bàsics com els de salut estiguin planificats. Si no, prendrem mal.\r\n