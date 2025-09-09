Visibilitzar el suïcidi

Les dades són demolidores. Les víctimes per suïcidi són gairebé el doble que les d’accidents a la carretera arreu del món i, segons dades de la Generalitat, a Terrassa hi ha 8,4 casos de suïcidi per cada 100.000 habitants. El passat 22 d’agost, una pacient psiquiàtrica es va suïcidar en un box d’urgències de l’Hospital de Terrassa. Feia 48 hores que esperava ser traslladada a planta. La Generalitat està investigant les circumstàncies d’aquest cas. Però la salut mental és un dels elements claus. I és que el suïcidi és la tercera causa de defunció per la població compresa entre les edats de 15 a 29 anys. Avui, Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, és també una manera de visibilitzar aquesta situació, i de donar veu a aquelles persones que han viscut alguna temptativa, o a aquelles que ho han patit al seu entorn proper. Per a molts és un escenari desconegut, però per a altres és una cicatriu de per vida. I pot cicatritzar bé o malament.\r\n