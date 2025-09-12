Una gestió dels residus més eficient

Segons les dades més recents de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) corresponents a l’any 2024, la ciutat recull selectivament un 44,94% dels seus residus. Aquesta xifra situa Terrassa per davant d’altres municipis amb més de 100.000 habitants com Barcelona (41,6%), Sabadell (36,7%), Badalona (30,7%) o l’Hospitalet (28,2%). Només Girona (50,7%) presenta millors resultats entre les grans ciutats catalanes. El percentatge de Terrassa es troba lleugerament per sobre de la mitjana comarcal, situada en un 44,83%, però encara està per sota de la mitjana catalana, que és del 47,11%. Tot i això, aquesta millora és insuficient per assolir els objectius marcats per la Unió Europea, que exigeixen un mínim del 55% de recollida selectiva per al 2025. Per tant, queda molt per fer, tant pel que fa a les mesures de l’Ajuntament com pels hàbits dels terrassencs. Cal avançar cap a una gestió més eficient dels residus.\r\n