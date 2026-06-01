Mig anys de restriccions

Fa sis mesos des de l’inici de les restriccions pel brot de pesta porcina africana detectat inicialment a Cerdanyola del Vallès. Mig any en què les restriccions s’han anat modificant, però no rebaixant en el cas que afecta Terrassa. Passat aquest temps, l’horitzó no és optimista. Salvant les distàncies, a diferència de la covid, en què es va preveure un retorn gradual a l’activitat prèvia a la pandèmia, en aquest cas no hi ha un horitzó definit. Però l’afectació és màxima. Oficialment, està prohibit anar a l’Anella Verda. Però molts veïns l’utilitzen com a via d’escapament, per esbargir-se i fer salut. Tot i això, no tothom respecta la normativa i diversos veïns expliquen que a algun lloc han d’anar per poder gaudir de la natura que ens envolta, més de cara a l’estiu, en què el dia s’allarga i la calor convida a sortir a fer esport a primera hora del matí o al vespre; bàsicament, considerant que la Generalitat fa promoció de l’activitat física com a eina de salut.\r\n