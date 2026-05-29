Un míting de fa 50 anys molt actual

Aquest any se celebra el 50è aniversari de molts esdeveniments. La fi del franquisme va fer que el 1976 fos un punt d’inflexió en la Transició espanyola. Va ser un any de manifestacions i protestes en què s’exigia llibertat i amnistia. A Terrassa hi ha un esdeveniment que va marcar aquells primers mesos de turbulències polítiques i socials. El comitè local del PSUC ja havia decidit “sortir a la superfície” amb un míting multitudinari a Terrassa, però calia garantir que la policia no frenaria una convocatòria que havia de ser una mostra de força del comunisme, sis mesos després de la mort del dictador Franco, amb un règim atrinxerat i resistent als canvis. Més de 6.000 persones van omplir el pavelló de l’Sferic i centenars es van quedar fora. Avui recordem aquesta data històrica, en què el principal reclam era la llibertat. Només han passat 50 anys i aquests ideals tornen a estar en perill a causa de l’auge de l’extrema dreta a la ciutat. N’hauríem de prendre nota.\r\n