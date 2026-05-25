Un full de ruta per a l’accés a l’habitatge

Ja fa temps que estem parlant del creixement de la ciutat. Les xifres que es preveuen parlen de 250.000 habitants entre els anys 2032 i 2040. Tot i que amb el ritme actual, la xifra ja es podria assolir el 2030. I què farem amb tanta gent a Terrassa? On viuran? On estudiaran? On aniran quan prenguin mal? És la gran incògnita i, per què no dir-ho, la gran angoixa. Ahir l’Ajuntament va presentar el nou Pla Local d’Habitatge. Es tracta un full de ruta a cinc anys vista per assolir el 10% del parc assequible amb una inversió de 27,6 milions d’euros. L’objectiu principal és frenar l’emergència residencial a la ciutat. El que també és important d’aquest pla és la col·laboració publicoprivada, gràcies a la qual es mobilitzaran 113 milions d’euros. No podem oblidar que aquesta situació afecta tothom i, per tant, també és necessària la cooperació amb les empreses per facilitar l’accés a l’habitatge. Fer un front comú és el punt més eficient per sortir de l’emergència.\r\n