Agraïment a la fidelitat dels lectors

Cada dia expliquem històries que afecten terrassencs o entitats de la ciutat. Avui, ens podran permetre que el protagonista sigui el Diari, encara que sigui de retruc. Cada dia arribem al centre assistencial Sant Josep Oriol. Allà, amb l’Anna Fitó hem descobert una lectora fidel. Que avui fa 102 anys i que encara “s’empassa” el diari “des de la primera lletra fins a l’última”. Quan acaba de llegir-lo, el plega i el guarda. Assabentar-nos de casos com el de l’Anna Fitó enguany que celebrem el 50è aniversari ens encoratja i ens dona més forces de continuar treballant per oferir la millor informació per als nostres lectors. Ho farem com sempre, com ja està acostumada l’Anna Fitó, de manera rigorosa, però també creativa i innovadora, amb tots els punts de vista i perspectives possibles. A més, aprofundim amb refl exió sobre tot allò que passa a la ciutat. Només queda agrair-li la fi delitat i felicitar-la pel seu 102è aniversari.\r\n