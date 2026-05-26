El desembre de l’any passat, ens va sorprendre assabentar-nos que Terrassa no havia estat seleccionada a la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El projecte presentat per al barri de Can Parellada va ser desestimat, malgrat que proposava 28 actuacions amb un pressupost de 18,7 milions d’euros. L’Ajuntament no va llançar la tovallola i va anunciar que presentaria una al·legació formal a la resolució. D’això han passat uns mesos i ara es presenta una nova oportunitat. El Govern va aprovar ahir la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, amb una despesa plurianual de 200 milions d’euros ampliables en funció de l’aprovació dels pressupostos del 2026. Els municipis que vulguin presentar projectes ho podran fer entre el 6 i el 17 de juliol. Tenim experiència d’altres projectes presentats amb èxit i sabem què va fallar l’última convocatòria. Per tant, aquesta vegada ho tenim tot de cara.\r\n