Prevenció per protegir el bosc

Més de 3.000 bombers, centenars d’agents rurals, 411 professionals i voluntaris més i 475 persones de reforç, juntament amb una trentena de mitjans aeris tripulats i 25 drons, s’encarregaran de vigilar els boscos i de reduir l’impacte dels incendis forestals a Catalunya aquest estiu. Darrere aquestes grans xifres, n’hi ha una que és encara més important: nou de cada deu focs són provocats per l’activitat humana. Els boscos són un bé molt preuat i ens correspon a tots nosaltres actuar amb responsabilitat per protegir-los. Les dades són tossudes i ens demostren que la prevenció no pot dependre exclusivament dels servidors públics. S’han de perseguir conductes imprudents que, any rere any, posen en risc milers d’hectàrees forestals, habitatges i vides humanes, com llançar una burilla des del cotxe, encendre foc en zones no habilitades o accedir amb vehicles motoritzats a espais restringits durant episodis d’alt risc. Tota prevenció és poca per protegir els boscos.\r\n