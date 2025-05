Mig mandat mogut i un munt de reptes

Ja han passat dos anys des que Tot per Terrassa (TxT) va guanyar les eleccions municipals amb un regidor més (11), i va formar un govern tripartit amb ERC i Junts en majoria. La resta dels grups que van obtenir representació al consistori van ser PSC (7 regidors), Vox (3) i PP (2). Des de llavors, el govern municipal ha patit tres canvis destacats: la sortida d’ERC per discrepàncies sobre el model de ciutat i la dimissió de dues regidores de pes de TxT. Això ha obligat Jordi Ballart a reconfigurar l’executiu, que ara governa en minoria amb Junts. L’escena política també s’ha vist remoguda per la irrupció de l’extrema dreta. Els reptes no són pocs. La revisió del pla d’ordenació urbanística (POUM) del 2003, té pendent el pla de l’habitatge, i ha de definir el futur de la mobilitat i el pla de les rieres, una de les grans apostes. Tot això amb el debat sempre present de la mobilitat i la seguretat. Han passat moltes coses i, ben segur, en passaran moltes més el mig mandat que queda.