Minipisos a preus desorbitats

Fa temps que l’accés a l’habitatge a les grans ciutats ha esdevingut en un problema seriós. Per a la gent jove, però no només per a ells, comprar o lloguer un pis s’ha convertit en una cursa d’obstacles impossible. Els preus continuen sent desorbitats. Fa anys que se’n parla i que es prometen solucions, que no arriben. El Diari de Terrassa s’ha fixat en els portals immobiliaris que publiquen ofertes de minipisos a preus exageradament cars. Juguen amb la necessitat dels ciutadans, especialment dels joves. I aquesta realitat també es viu a la nostra ciutat. Per exemple, es ven un pis de 45 metres quadrats a la carretera de Castellar per 195.000 euros. Estem parlant que el metre quadrat costa 4.378 euros. Sens dubte, el mercat està descontrolat. Terrassa és una ciutat atractiva i està en creixement. Moltes persones hi venen a viure. D’aquesta manera, el mercat continuarà funcionant a l’alça. Però hi ha alguna manera que algú controli això?\r\n