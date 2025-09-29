Mostrar el millor dels terrassencs

Cada any tenim esdeveniments a la ciutat que es repeteixen. N’hi ha un que sempre esperem amb ganes: la tradicional rapada solidària impulsada per la Policia Municipal de Terrassa per recaptar fons a favor de la investigació del càncer infantil. Pel seu objectiu, per la seva humanitat, per la seva connexió amb la ciutadania ens agrada viure’l. I és que “Posa’t al seu cap”, que ha arribat enguany a la vuitena edició, reflecteix el millor dels terrassencs, tant dels que es tallen els cabells a favor d’una bona causa com dels que treballen per fer-la possible. La campanya 2025-2026 de l’entitat Policías x Valientes vol visibilitzar així el paper fonamental de la família en un procés oncològic infantil. De fet, aquest any es donaran dues beques, ja que se subvencionarà la recerca d’una segona investigadora a la Vall d’Hebron. Els terrassencs ens hem de sentir orgullosos d’una iniciativa com aquesta.\r\n