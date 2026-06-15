Obres per tota la ciutat

A l’edició d’avui parlem molt d’urbanisme. Hi ha molts projectes que s’han de desenvolupar a la ciutat durant els pròxims mesos i que han de canviar la fesomia de Terrassa. L’antic sector industrial del número 267 de la carretera de Montcada, a tocar de l’edifici protegit del Vapor Freixa, farà un pas decisiu per transformar-se en una nova promoció d’habitatges i comerços. A més, l’Ajuntament de Terrassa va aprovar ahir elevar al ple l’aprovació definitiva del projecte executiu per reparar i reobrir l’aparcament del portal de Sant Roc. Estem parlant de l’obra que protagonitzarà aquest mandat. Ahir també es van iniciar les obres de reurbanització del carrer d’Arquimedes, concretament en el tram comprès entre la plaça del Progrés i el carrer de Grànius. Els treballs tenen una durada prevista de vuit mesos. Ens esperen, doncs, uns mesos plens de canvis i carrers tallats. Haurem de tenir paciència si volem veure la transformació tan necessària a la ciutat.\r\n