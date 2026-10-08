Passar a l’acció amb valors

“Inconformisme en acció” és el lema que ha triat enguany la Cecot per a la seva Nit de l’Empresa. Una expressió que resumeix bé una actitud necessària en qualsevol àmbit: no conformar-se amb allò que hi ha, identificar què es pot millorar i actuar per fer-ho possible. La trobada d’ahir va reivindicar aquesta manera d’entendre l’activitat econòmica. Des de les empreses que innoven i generen ocupació fins a les persones que hi treballen, el teixit productiu és també una peça de la transformació de la societat. El discurs de la patronal va reivindicar, a més, que aquesta voluntat d’avançar vagi acompanyada d’esforç, compromís i valors. En un context de canvis ràpids, l’ambició de créixer i ser més competitius no hauria d’estar renyida amb la responsabilitat ni amb la construcció de consensos. Una mirada que situa l’activitat empresarial no només en les dades econòmiques, sinó també en la capacitat de generar oportunitats i contribuir al conjunt de la societat.\r\n