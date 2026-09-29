Posem seny al portal de Sant Roc

Ja avisàvem dissabte: el projecte de l’aparcament del portal de Sant Roc portarà cua. I així és. Si més no, la situació és surrealista. Per començar, cal recordar que la proposta va ser aprovada per partits tan distants com ERC, PSC, PP i Vox. De fet, no semblaria que ni els populars com la formació d’extrema dreta tinguessin en la seva ideologia la defensa mediambiental de la societat. D’altra banda, a ERC i PSC sembla que no els importi tenir uns companys de batalla dels quals sempre han renegat per tal d’assolir un dels seus objectius: tirar enrere el pàrquing del portal de Sant Roc. Tornem a recordar que aquest projecte es va aprovar amb un pressupost milionari, concretament 12,9 milions d’euros. Ahir, Cambra de Comerç de Terrassa, Cecot Comerç i Terrassa Centre van demanar allò que tots pensem: coherència i seny. Un projecte treballat i analitzat durant tant de temps no es pot aturar per posar per davant una idea.\r\n