Salvant empreses des del 2011

Diuen els experts que costa més crear una empresa des del principi que agafar el relleu d’un negoci que es vulgui traspassar, sigui pel motiu que sigui. El fet és que qui va emprendre aquella aventura empresarial va posar-hi molt esforç, inversió, coneixement i temps. Si, finalment, acaba abaixant la persiana, tot això es perd definitivament. Reempresa ho impedeix fent que un emprenedor continuï amb el camí. La iniciativa ja ha fet quinze anys amb unes xifres que fan pensar. Ha fet possible la transmissió de 6.052 empreses i ha salvaguardat 17.014 feines amb una inversió induïda de 339 milions d’euros. En aquests anys, Reempresa ha atès 13.053 empreses en cessió o venda i ha assessorat 23.614 persones. El servei va néixer l’any 2011 de la col·laboració entre la Cecot i la Fundació Autoocupació, amb l’objectiu d’evitar la desaparició de pimes viables per manca de relleu. Els casos d’èxit de la iniciativa mostren que és un sistema consolidat.\r\n