Un trajecte amb obstacles

La situació de l’R4 continua afectant els usuaris de Terrassa després del temporal del cap de setmana. Els danys a la infraestructura de les vies han impedit recuperar amb normalitat el servei entre Sabadell i Manresa, amb incidències que han obligat els passatgers a buscar alternatives per desplaçar-se. Ahir, a primera hora, el servei alternatiu per carretera tampoc no estava garantit entre Terrassa i Manresa. Alguns usuaris van haver de recórrer als autobusos urbans, als Ferrocarrils o al vehicle privat per arribar a la seva destinació. El servei alternatiu es va reorganitzar durant el matí. L’Ajuntament de Terrassa ha demanat a la Generalitat i a Renfe que reforcin les alternatives, especialment entre Terrassa i Sabadell, i que s’estableixin mecanismes de seguiment de l’estat del servei. Mentre no es recuperi la normalitat, disposar d’una alternativa clara i ben coordinada hauria de formar part de la resposta a qualsevol incidència que afecti la línia.\r\n