Una app per ajudar la gent gran

Avui se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans. És una jornada per reivindicar la vellesa activa i els drets de la gent gran. Terrassa és una ciutat cada vegada més gran. El 18,33% de la població té actualment 65 anys o més, el percentatge més elevat des que es disposa de dades. Són 43.273 persones que superen aquesta edat, davant les 35.185 que hi havia fa una dècada, el 2016. En deu anys, per tant, el nombre ha augmentat en més de 8.000 persones. I mentre el 2016 aquest col·lectiu representava el 16,33% dels habitants, el percentatge ha anat creixent any rere any: era del 17,79% el 2024 i del 18,06% el 2025. En aquest context, hem de recordar els principals problemes i reptes que tenen: la soledat no desitjada, la fragilitat i salut, les dificultats econòmiques, i la bretxa digital. Curiosament, a Terrassa s’ha trobat una eina digital per ajudar-los. L’aplicació Activa el +60 actua com a suport i ja té més d’un miler d’usuaris.\r\n