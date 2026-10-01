Carrefour Property i Carmila obriran un gran centre comercial el segon semestre del 2030. El projecte tindrà una superfície bruta per llogar de 59.734 metres quadrats i 125 establiments comercials. No és una iniciativa nova. De fet, ja s’havia reactivat el 2021 després de quedar frenada per la pandèmia. El projecte parteix de l’actual hipermercat Carrefour de Can Parellada, operatiu a la ciutat des del 1978, i planteja una transformació de l’entorn comercial. Aquest complex no estava inclòs dins del Pla Director de Comerç de Terrassa, que es va aprovar l’any passat i que havia de marcar l’estratègia a seguir davant els principals reptes que afronta el sector. El document contenia 49 accions per desenvolupar fins al 2027. Si més no, la creació d’un gran centre comercial no és compatible amb la defensa del comerç local i tradicional. No deixa de ser un entrebanc més per a la seva supervivència a la ciutat. \r\n