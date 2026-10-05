Cap a les eleccions generals

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que avança les eleccions generals al 29 de novembre de 2026. Ho va fer des de les escales de la Moncloa en una compareixença sense preguntes que tanca els dos dies de reflexió que s’havia pres divendres, quan el Congrés va tombar els dos decrets de mesures d’habitatge amb el vot en contra del PP, Junts i Vox. Els terrassencs passaran per les urnes, doncs, d’aquí a poc menys de dos mesos i ho hauran de tornar a fer el 23 de maig de 2027 en les eleccions municipals. En les últimes generals, el PSC es va imposar amb claredat a la ciutat amb el 36,52% dels vots, gairebé 14 punts més que en la convocatòria anterior. Sumar-En Comú Podem va quedar en segona posició, amb el 15,95%, seguit del PP (12,28%), ERC (11,38%) i Vox (10,01%). La participació va ser del 65,25%. La situació des d’aleshores en l’àmbit estatal i local ha canviat molt. Caldrà veure l’impacte que té la convocatòria a partir d’ara a la ciutat.\r\n