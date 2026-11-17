Fa anys que buscàvem un Nadal singular, que mostrés la identitat terrassenca. A poc a poc sembla que ho estem aconseguint. Comencem a prendre mida al Nadal. Ahir es va presentar al Teatre Principal la programació de les festes, que inclou 180 activitats. I l’alcalde Jordi Ballart, ja va deixar clar que a Terrassa “no hem d’inventar res”, en clara al·lusió a la programació que es fa a Sabadell. I potser és així. Aquí tenim prou elements per “teixir” Nadal. El Vapor de Reis, que va resultar un èxit rotund l’any passat, va marcar el camí. No calen activitats enlluernadores, ni tenir l’arbre més gran, ni espectacles estrambòtics... Només necessitem trobar el vincles amb els nostres valors i tradicions. Així estarem a prop que aquests dies siguin especials. El patge Xiu-Xiu, el Vapor de Reis, les noves figures de la Masia Feixa, el dàcar o la garrafa del Quinto, el trenets, parc dels tions... Tot això en un entorn de patrimoni industrial. Així és Nadal a Terrassa.\r\n