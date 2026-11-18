Fa unes setmanes que vam publicar un especial dels 50 anys del comerç a la ciutat, coincidint amb el 50è aniversari del Diari de Terrassa. En aquella edició fèiem un repàs històric de l’evolució del sector i també analitzàvem els reptes de futur. En aquest sentit, en destacàvem cinc: professionalitzar la gestió, digitalització i intel·ligència artificial, garantir el relleu generacional, reforçar els eixos comercials i convertir la compra en una experiència. Potser alguns d’aquests ja els compleix la iniciativa “Terrassa Val Molt!”, la campanya de dinamització comercial que posarà en circulació 57.600 vals per un valor total de 384.000 euros. La iniciativa que promou l’Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç arriba enguany a la sisena edició i s’ha convertit ja en una cita molt esperada de Nadal. Si més no, els vals s’exhaureixen en qüestió d’hores. És una mostra que quan les campanyes es fan amb un bon plantejament i execució tenen èxit. \r\n