Terrassa és hockey, jazz, Modernisme, patrimoni industrial i, per descomptat, és dansa. Una vegada més, la Factoria Cultural de Terrassa ho demostra amb una nova temporada, la 44a, que inclou 18 propostes, amb 25 funcions, programades entre el 16 de gener i el 12 de desembre. I més de 18.000 entrades a la venda. Una temporada, dividida en dos cicles \r\n–primavera i tardor–, que destaca per la diversitat i la riquesa d’estils. Els espectadors es trobaran el repertori clàssic, però també companyies que debuten a l’escenari terrassenc, a més de produccions i coproduccions pròpies. Tot amb una qualitat contrastada. Es tracta d’un programa que s’omplirà amb espectadors de la ciutat, però també de fora. Si més no, la temporada de dansa tornarà a ser un pol d’atracció per als visitants i, alhora, en el millor ambaixador de Terrassa. Per tot plegat, podem dir sense dubtes que programar dansa és fer terrassenquisme.\r\n