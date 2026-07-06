Comencem pel final. L’Ajuntament ha ajornat el castell de focs de la Festa Major que estava previst per a dimecres. La situació d’elevat risc d’incendi forestal justifica aquesta decisió. Potser aquest serà l’únic punt negatiu d’una festa que ha tornat a ser multitudinària. Els concerts de l’Espai Vela van omplir Vallparadís. El Vapor Ventalló i la plaça Didó es va consagrar com a espais per a la música alternativa i els dj. La cultura popular, que va estrenar protocols, va demostrar una vegada mésé la seva potència i poder de convocatòria. Les activitats esportives també van ser molt populars. Tot això en un cap de setmana en què la calor no va donar treva i en què el risc d’incendi planava. Un any més va quedar palès que el model de Festa Major de Terrassa està més que consolidat. Com s’acostuma a dir: un dia més a l’oficina. És evident que hi ha opinions per a tot i sempre hi haurà “haters”. El que és indubtable és que els terrassencs responen i tornen a omplir els carrers i les places.\r\n