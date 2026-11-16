Catalunya té més de vuit milions de caps de bestiar porcí, tants com habitants, i compta amb més de 5.300 explotacions arreu del país. Al Vallès Occidental, amb prou feines hi ha 17 granges. La pesta porcina africana ha estat un risc per a la indústria i l’economia de la Catalunya interior i, en aquest sentit, creiem que ens corresponia a tots solidaritzar-nos aplicant restriccions per fer baixar les xifres de contagi. Un any després, la realitat de la pesta porcina ha canviat molt. El nombre de casos ha baixat de manera radical: des de fa més d’un mes no s’han detectat nous casos positius. La situació sembla que està millorant i que estem davant d’un nou escenari. L’Ajuntament demana reobrir els camins principals de l’Anella Verda, una petició justificada. La Generalitat, però, ho descarta.\r\n