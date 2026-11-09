Satisfacció, però no en l’últim any

Ahir es va fer públic el Baròmetre Municipal 2026. Les dades no difereixen gaire de les d’altres anys. En resum, els terrassencs aproven amb un 7,23 sobre 10 la satisfacció general de viure a la ciutat, un notable sòlid, però que recula 0,13 punts respecte al 7,36 registrat el 2025. Tanmateix, aquesta bona valoració global contrasta amb la percepció sobre l’evolució actual: per primera vegada en la sèrie històrica recent, més de la meitat dels veïns (51,3%) asseguren que la ciutat ha empitjorat en l’últim any. En aquest percentatge influeix en la inseguretat ciutadana i la manca de policia, que es revalida com el problema principal del municipi amb el 23,6%. Paral·lelament, l’escalada més alarmant la protagonitza l’habitatge, que es dispara fins al 18,2%. Malgrat que moltes de les xifres són positives, també és cert que les que no ho són tant s’haurien de prendre com un avís d’allò que s’ha de canviar per millorar la ciutat per tenir-ho en compte.\r\n