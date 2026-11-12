Injecció de milions a Can Parellada

Era una de les notícies més esperades a Terrassa. El projecte “Connectem Can Parellada” ha estat inclòs en la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029. Això suposa la possibilitat de transformar completament Can Parellada. De fet, això serà possible perquè s’hi farà una inversió milionària. Concretament, el pressupost és de 19,8 milions d’euros, dels quals la Generalitat subvencionarà la meitat, 9,9 milions. La resta anirà a càrrec de l’Ajuntament. Era una notícia esperada perquè en la primera convocatòria aquest projecte va quedar descartat i va quedar la sensació que la proposta no s’havia fet del tot bé. També va sembrar el dubte de si s’havia triat el barri que tocava. Sigui com sigui, abans del desembre del 2031 s’hauran de dur a terme 26 actuacions a Can Parellada per millorar la cohesió i la qualitat de vida dels veïns. Els beneficis d’aquestes inversions, però, també arribaran a la resta de la ciutat.\r\n