El paper del periodisme

L’entrevista de l’humorista David Broncano al candidat de Vox, Santiago Abascal al programa “La revuelta” i després la negativa del líder la formació d’extrema dreta d’asseure’s amb Jordi Wild a “The Wild Project”, ha obert el debat sobre el paper dels mitjans tradicionals en la informació política. En aquest escenari, quin ha de ser la posició del periodisme? Precisament, ara que el Diari de Terrassa celebra el 50 aniversari hem volgut parlar amb periodistes egarencs per analitzar aquesta situació. I la conclusió és clara: els mitjans locals són la millor escola per fer periodisme. El que no podem fer és perdre la nostra raó de ser: informar amb criteris periodístics i amb les garanties que allò que expliquem té credibilitat. Després d’aquesta reflexió, ara que comença la campanya electoral, el Diari de Terrassa aplicarà aquest objectiu d’informar els ciutadans de Terrassa d’una manera rigorosa i en profunditat com ho hem fet durant mig segle.\r\n