La resposta als problemes actuals

Terrassa viurà avui una jornada de vaga general que tornarà a posar sobre la taula qüestions que afecten directament la vida de la ciutadania: el cost de la vida, els salaris, l’accés a l’habitatge i la qualitat dels serveis públics. Les reivindicacions que impulsen la convocatòria parteixen de preocupacions reals i compartides per bona part de la societat. Les dificultats per arribar a final de mes, l’encariment dels preus o l’accés a un habitatge digne són problemes que requereixen atenció i respostes. Entendre les reivindicacions dels treballadors no significa ignorar les necessitats dels usuaris, les famílies o les empreses. Més enllà del seguiment d’aquesta jornada, el repte és trobar respostes als problemes que l’han motivada. Això exigeix diàleg, capacitat de negociació i compromisos concrets. Perquè una societat avança quan és capaç d’escoltar les diferents veus i assolir punts de trobada, sense deixar ningú enrere. \r\n