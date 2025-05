Sense pressupost per retirar l’amiant

Unes 7.600 edificacions de la ciutat contenen amiant, el 30% de les construccions privades i el 12% de les públiques. L’exposició a les fibres d’amiant pot causar greus malalties respiratòries, com l’asbestosi, el mesotelioma i altres tipus de càncers amb una alta taxa de mortalitat i, fins i tot, encara hi ha escoles amb teulades de fibrociment amb presència d’amiant. El problema és que la retirada de l’amiant continua sent una de les assignatures pendents a Terrassa i a Catalunya. Malgrat els esforços de les administracions locals i la creixent conscienciació sobre els seus efectes nocius, la delegació del Vallès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya alerta que les ajudes econòmiques públiques per a la seva eliminació s’esgoten “massa ràpidament”, i deixa milers de propietaris i comunitats de veïns sense solució. A més, sense aquests diners serà molt difícil assolir els objectius del Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant 2023-2032.