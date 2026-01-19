Sense Tres Tombs a Terrassa

La pluja ha fet estralls en les tradicionals passades de Sant Antoni. Moltes d’elles s’han suspès a causa del temporal. En el cas de Terrassa, el motiu ha estat un altre. La manca de patrocinadors, recursos i efectius ha fet que l’Associació Amics dels Tres Tombs de Terrassa hagi decidit suspendre la desfilada dels animals. Es tracta d’una activitat amb molta història a la ciutat. Tanmateix, ja fa anys que anava decaient. De fet, durant les últimes edicions, el nombre de cavalls i de carruatges s’havia reduït. Tot i això, s’havia al·legat que era perquè coincidien moltes passades alhora i era complicat portar colles d’altres municipis. En tot cas, el Diari de Terrassa ja es va plantejar l’any passat de quina manera s’havia de revisar. Aleshores, els organitzadors ja admetien una manca de recursos que estava fent que la desfilada no lluís. En tot cas, Terrassa perd ara per ara, i no sabem si serà de forma definitiva, una tradició.\r\n