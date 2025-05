Un 7 a l’orgull de ser terrasenc

La ciutadania posa una nota mitjana de 7 sobre 10 al seu nivell d’orgull de viure a Terrassa. És el resultat de la nova enquesta feta per l’alumnat de l’Institut Santa Eulàlia, amb el suport de l’Ajuntament, entre els mesos de febrer i abril. La mostra és de 1.530 persones. El 85% terrassencs i el 15% de fora de la ciutat. En aquesta ocasió està centrada en el tema “Imatge i projecció de la ciutat”. Un 29% dels enquestats considera que Terrassa és una bona ciutat per viure-hi, un 23% per estudiar i un 21% per treballar. Un 15,3% creu que la cocapital vallesana és una bona ciutat per visitar, i un 9,2% per emprendre i invertir. Entre els enquestats residents a la ciutat, la proporció dels qui afirmen que Terrassa és una bona ciutat per viure-hi s’eleva fins al 30,1%. Són dades per tenir-les en compte en el projecte de la Marca de Ciutat, que es presentarà la setmana vinent. Un procés que implicarà tota la ciutat per trobar relat per a Terrassa per exportar fora i sentir-nos encara més orgullosos.