Un calendari per als projectes prioritaris

Hi havia moltes expectatives amb la reunió de la Comissió Bilateral del Govern de Salvador Illa i l’Ajuntament de Terrassa. Feia temps que a la ciutat teníem pendent parlar de diferents temes prioritaris que són competència de la Generalitat i que es necessita la seva resolució com més aviat millor. Una representació ben nodrida del consistori, encapçalada per l’alcalde, Jordi Ballart, es va desplaçar ahir fins al Palau de la Generalitat, on els esperava el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Com es preveia, es van anunciar alguns dels avenços que estaven a la llista de deures. El primer és la nova comissaria, que s’ubicarà a l’edifici dels antics jutjats de la rambla d’Ègara. El compromís és que les obres comencin a mitjan 2028 i que aquest centre estratègic estigui plenament operatiu abans del 2030. L’any 2026 també es redactaran els projectes sanitaris com el primer CUAP de la ciutat. Per tant, tot està al calendari, gràcies a una entesa que els terrassencs agrairan.\r\n