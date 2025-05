Un cartell dedicat a la cultura popular

Ja tenim la Festa Major a tocar. La presentació del cartell és el primer pas que ens recorda que ja ens queda poc més d’un mes per gaudir de totes les activitats. Enguany, l’Ajuntament ha triat l’il·lustrador Conrad Roset, una aposta segura, per dissenyar el cartell. Després de més de vint anys en què eren els alumnes de l’Escola Municipal d’Art i Disseny qui el confeccionaven, aquest any s’ha buscat l’obra d’un professional. I la veritat, no és un artista gràfic qualsevol. Conrad Roset té una trajectòria consolidada i ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Cultura. El resultat és indiscutible. El cartell reconeix allò que tant hem valorat al Diari de Terrassa: el pes de la cultura popular a la Festa Major. De fet, representa una cercavila que comença al matí i acaba a la nit. Com a bon terrassenc, Roset ha recollit perfectament l’esperit de la festa. Un bon principi per a un programa força complet i molt local, que sabem que és la clau de l’èxit a Terrassa.