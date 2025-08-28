L’agost s’està acabant. Si hem de ser sincers, ha estat força ensopit a Terrassa. Ja hem comprovat, gràcies a les fotografies que els nostres lectors ens han enviat per participar en el concurs “Captura el teu estiu”, que molts terrassencs eren fora de la ciutat. De fet, han viatjat arreu del món. El jurat ho tindrà difícil per triar la millor imatge, ja que totes estan fetes des de destinacions espectaculars. Tanmateix, a poc a poc, els terrassencs aniran tornant a la ciutat. Per sort, el setembre ens presenta un altre panorama. No patiu, perquè la tornada a la feina estarà acompanyada d’un ampli ventall de festivals. El TNT, el festival de circ, el Vegan Fest, el Latent, el Moaré, el Mutacions, a més de la setmana de Jocs al Carrer, i la Fira del Dibuix, entre d’altres. Tenim uns mesos de setembre i octubre ben farcits d’activitat cultural. Aquest calendari de cites és el millor remei per superar la síndrome postvacacional. Serà un festival de festivals!\r\n