Un “match” entre empresa i alumne

Es calcula que d’aquí a deu anys es necessitaran més de 200.000 enginyers a l’Estat. Cada any es graduen un miler d’enginyers a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC). Això diu molt del talent que tenim a la ciutat. Evitar que marxi fora de Terrassa és un dels principals reptes que tenen les administracions i les empreses. Però no és fàcil. Sovint tot es redueix a establir algun vincle entre estudiants i les companyies locals. Aquest és un dels objectius del Fòrum d’Empreses de l’Eseiaat, que ha reunit vuitanta companyies i institucions a la recerca de talent politècnic. De vegades, per fer “match” potser només cal que les dues parts es coneguin i vegin que allò que un necessita pot trobar-lo en l’altre. I tothom en sortirà beneficiat. Fins i tot, de retruc, la ciutat també hi guanyarà perquè serà més competitiva i de més nivell.