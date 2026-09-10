Un problema de salut infantil

Un estudi del grup de recerca de Visió, Optometria i Salut de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) determina que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. A partir del treball fet des de l’any 2021 amb uns 2.500 nens de setze escoles de Terrassa, s’ha comprovat com les diòptries augmenten unes 0,29 unitats de mitjana. Els investigadors assenyalen que les hores que els infants passen amb pantalles i altres elements d’atenció propera o les que passen a l’aire lliure marquen la diferència, si bé hi ha altres elements com els factors hereditaris. Els impulsors de l’estudi recomanen abordar els estils de vida i fer un seguiment més acurat dels infants per frenar l’augment de diòptries. Es tracta d’un nou informe que ens hauria de fer replantejar la manera d’educar els infants en relació amb l’ús de les pantalles. Ja no només afecta l’aprenentatge i la concentració, també és un problema de salut visual.\r\n