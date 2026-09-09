Una jornada surrealista

La jornada d’ahir va estar molt a prop del surrealisme. Ens havíem posat en alerta perquè havia d’arribar un temporal de pluges. Vam acceptar que el Govern restringís la mobilitat i que recomanés el teletreball. També vam assumir que se suspenguessin les classes, justament el segon dia després de l’inici de curs. Les previsions van fallar i Protecció Civil va enviar al migdia una alerta per aixecar les restriccions. El desenllaç de tot plegat obre dubtes sobre els criteris per determinar com i quan es decreten les restriccions. Per acabar-ho d’adobar, l’Ajuntament de Terrassa havia anunciat que la zona blava seria gratuïta pel temporal. No obstant això, diversos conductors van denunciar al Diari de Terrassa que havien estat multats. De fet, el consistori havia anunciat que no s’havia de pagar durant “tota la jornada”. Finalment, fonts municipals van aclarir que s’anul·laran les sancions. Un dia per oblidar.\r\n