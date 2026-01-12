Un referent de l’audiovisual

La setmana passada, el Diari de Terrassa va explicar que s’estava rodant una pel·lícula amb els actors Eduard Fernández i Mario Casas a l’antiga seu de Caixa de Terrassa. La producció de Netflix és un exemple del potencial de la ciutat en el sector audiovisual. Aquest potencial, però, es duplicarà gràcies la inversió que es farà al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC). Ahir es va anunciar que ja s’ha adjudicat la redacció del projecte, que ha de servir per ampliar el seu recinte situat a Terrassa. L’actuació ha de permetre doblar la seva capacitat de producció i rodatge, i alhora ajudar a consolidar el Catalunya Media City. S’hi preveu una inversió de 13 milions d’euros. El projecte incorpora dos grans platós de nova construcció: un d’uns 1.000 metres quadrats i un altre de 2.200. Aquest últim serà el més gran de Catalunya i un dels de més superfície del sud d’Europa. Estem, doncs, més a prop d’aconseguir que Terrassa sigui un referent audiovisual en l’àmbit europeu.\r\n