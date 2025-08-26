Una addicció per a les rendes baixes

A Terrassa hi ha 442 establiments amb alguna màquina de jocs d’atzar. Això suposa que la localitat té 19,4 llocs on és possible jugar per cada 10.000 terrassencs. A escala catalana, l’oferta d’escurabutxaques és un 40% més elevada en zones amb rendes baixes que amb unes rendes majors. I és que els experts expliquen que les màquines escurabutxaques estan preparades per a gent que no pot gastar gaire. Tot això fa que siguin addictives. De fet, de les 120 primeres visites anuals a la Unitat d’Addiccions Comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa, entre el 70% i el 75% són per les màquines i la resta es reparteixen entre jocs en línia, apostes o ruletes. A banda de la salut mental, el joc també deteriora la salut econòmica de les famílies de les persones ludòpates, que acaben tenint deutes seriosos derivats del joc. Una situació que s’accentua per la manca de restriccions i controls en l’hostaleria.\r\n