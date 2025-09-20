Uns 2.000 casos d’Alzheimer

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que vulnera progressivament la memòria i les habilitats de pensament. A Terrassa, els especialistes calculen que podria haver-hi al voltant de 2.000 casos, molts encara sense diagnosticar. La malaltia té una incidència aproximada d’un 10% en pacients de més de 65 anys. Un percentatge que incrementa amb l’edat, però, respecte del global de la població. Demà, Dia Mundial de l’Alzheimer, professionals i testimonis de tot el món aprofi ten per difondre i sensibilitzar, perquè és una malaltia que malauradament existeix i no se li ha de donar l’esquena. Hi ha molts tabús i la sensació que és una malaltia infradiagnosticada. S’estima que entre el 30% i 40% dels casos no estan diagnosticats. Les famílies viuen aquesta malaltia amb moltes difi cultats. Per això, la Fundació AVAN pot ser un gran suport per als tractaments dels malalts. Deixar de banda els tabús és la millor manera d’ajudar a visibilitzar l’Alzheimer.\r\n