“Educar en la inclusió: quan les paraules ja no són suficients”

Fa anys que la inclusió s’ha convertit en una paraula omnipresent. És als projectes educatius, als discursos polítics, a les jornades pedagògiques. Tothom la defensa, ningú s’hi oposa.
I, tanmateix, la realitat de moltes aules continua explicant una altra història. Una història de límits, de tensions i, massa sovint, de renúncies silencioses. Potser el problema és que hem convertit la inclusió en un ideal amable, gairebé poètic, i hem evitat mirar-la de cara com el que realment és: un canvi profund que incomoda, que costa diners i que obliga a prendre decisions que no sempre són populars. Perquè siguem clars: no hi ha inclusió possible amb aules massificades. No és una qüestió de metodologies innovadores ni de voluntat docent. És una qüestió de condicions. Quan un mestre o una mestra ha d’atendre 25 o 30 alumnes amb realitats completament diverses, parlar d’atenció personalitzada és, directament, una ficció. Reduir ràtios no és una millora desitjable; és un requisit imprescindible. Tot el que no passi per aquí és maquillatge.
El mateix passa amb els recursos humans. Durant massa temps hem posat fora el focus de la diferència: l’alumne que “no encaixa” surt de l’aula per rebre suport. Però això no és inclusió, és una forma sofisticada de segregació. Si volem ser coherents, els professionals de suport han d’entrar a l’aula ordinària i treballar conjuntament amb el docent. Compartir mirada, estratègies i responsabilitat. Tota la resta és perpetuar el problema amb un altre nom. Hi ha una altra trampa habitual: confiar que la inclusió es resoldrà amb la bona voluntat del professorat. I aquí és on el sistema falla de manera especialment injusta. Sense temps real de coordinació, sense espais per pensar conjuntament, sense formació aplicada al dia a dia, estem demanant als docents que facin equilibris impossibles. La inclusió no pot dependre de l’heroïcitat individual. Quan ho fa, el resultat és esgotament i frustració. I després hi ha el currículum, aquesta estructura rígida que continua marcant què s’ha d’aprendre, quan i com. Sabem, i aquí les evidències són aclaparadores, que no tots els alumnes aprenen igual ni al mateix ritme. Sabem que forçar itineraris uniformes genera exclusió. I, tot i això, continuem operant com si la diferència fos una anomalia a corregir. Flexibilitzar el currículum no és rebaixar-lo, és fer-lo accessible. És entendre que l’equitat no consisteix a donar el mateix a tothom, sinó a donar a cadascú el que necessita.
Aquesta incoherència es fa encara més evident en l’avaluació. Si continuem mesurant amb els mateixos instruments, amb proves estandarditzades que premien només determinades habilitats, estem decidint, de manera implícita però contundent, qui queda dins i qui queda fora. L’avaluació, tal com està plantejada en molts casos, no acompanya l’aprenentatge: el limita. Tampoc podem ignorar el pes dels espais. Les aules no són neutres. Espais rígids, sorollosos, pensats per a la transmissió unidireccional del coneixement, dificulten enormement la inclusió. Necessitem entorns flexibles, amb zones de calma, amb possibilitat de moviment, amb opcions diverses de treball. No és una qüestió estètica, és una qüestió funcional. Ara bé, tot això té un cost. I aquí sovint apareix el silenci més incòmode. La inclusió requereix inversió sostinguda: més professionals, més formació, més recursos materials. Pretendre fer-la sense augmentar el pressupost és, simplement, enganyar-nos. No hi ha dreceres. Però reduir el debat a una qüestió econòmica seria insuficient. La inclusió també ens obliga, com a societat, a revisar la nostra mirada. Fins a quin punt acceptem realment la diferència? Fins a quin punt estem disposats a conviure amb ritmes diversos, amb dificultats, amb conflictes? Perquè les aules inclusives no són espais idíl·lics. Són espais vius, complexos, a vegades incòmodes. I això exigeix maduresa col·lectiva.
En aquest sentit, el paper de les famílies és clau. No com a espectadores, sinó com a aliades. Cal construir una relació basada en la confiança i la corresponsabilitat, fugint tant de la culpabilització com de la desconnexió. Sense aquesta aliança, qualsevol intent d’inclusió queda coix. També calen lideratges valents dins dels centres educatius. Equips directius capaços de prendre decisions que prioritzin la inclusió per sobre de la inèrcia: reorganitzar horaris, repensar agrupaments, redistribuir recursos. No és fàcil, però és imprescindible. I, en paral·lel, tenim el coneixement. Les neurociències fa temps que ens ofereixen evidències clares: el cervell aprèn millor quan hi ha vincle emocional, quan se sent segur, quan pot descansar, quan rep estímuls diversos. Sabem que l’atenció és limitada, que la motivació és clau, que cada cervell és únic. Ignorar tot això i continuar ensenyant de manera uniforme no és neutral. És, de fet, una forma de deixar fora.
Potser una de les qüestions més urgents és deixar de posar l’enfocament només en el docent. No perquè no sigui una peça clau, que ho és, sinó perquè no en pot ser l’únic responsable. Quan el sistema no acompanya, quan les condicions no hi són, exigir resultats és profundament injust. La inclusió no és una habilitat individual: és una responsabilitat col·lectiva. I aquí és on ja no podem mirar cap a una altra banda. Perquè no fer res també és una decisió. Mantenir estructures que sabem que generen exclusió té conseqüències: fracàs escolar, desigualtats que s’arrosseguen, vides que queden al marge. Potser, doncs, la pregunta ja no és si creiem en la inclusió. La pregunta és si estem disposats a assumir el cost econòmic, organitzatiu i emocional que implica fer-la real.
Perquè la inclusió no necessita més paraules. Necessita coratge. I, sobretot, decisions que deixin de ser ajornades.