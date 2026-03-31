“El món que estem permetent”

No. No n’hem après prou. I potser el que és més greu no és això, sinó que comencem a actuar com si ja no ens importés aprendre’n. Dues guerres mundials no van ser només episodis històrics: van ser advertències.
Crits desesperats de la humanitat dient “això no pot tornar a passar”. Milions de morts, generacions senceres esborrades, ciutats convertides en cendres, famílies trencades per sempre. I, malgrat tot aquest dolor acumulat, avui tornem a jugar amb el mateix foc. Amb més tecnologia, sí. Amb més sofisticació, també. Però amb la mateixa inconsciència de sempre. La diferència és que ara ja no tenim excusa. Sabem què passa quan l’odi es normalitza. Sabem què passa quan es deshumanitza l’altre. Sabem què passa quan la por es converteix en eina política i la mentida en discurs habitual. Ho sabem. Ho hem vist. Ho hem estudiat. I, tot i això, ho tornem a permetre. No per ignorància, sinó per comoditat, per cinisme o, pitjor encara, per indiferència.
Vivim instal·lats en una contradicció brutal: mai havíem tingut tants recursos per evitar el desastre, i mai havíem estat tan a prop de repetir-lo. Ens hem convençut que el progrés tecnològic és sinònim de progrés moral, i això és una mentida perillosa. Podem tenir intel·ligència artificial, xarxes globals i avenços mèdics extraordinaris, però si continuem sent incapaços de respectar la vida humana, tot això no és més que decorat sobre un sistema profundament malalt. Hem complicat el món fins a fer-lo desfigurat. Hem convertit la senzillesa en ingenuïtat i la complexitat en prestigi. Tot ha de ser opinable, tot ha de ser discutible, tot ha de ser reinterpretat. Fins i tot allò que hauria de ser inqüestionable: que cap vida val menys que una altra, que cap causa justifica la destrucció sistemàtica, que cap ideologia està per sobre de la dignitat humana. Però no. Ara tot es relativitza. Tot es matisa. Tot es dilueix en debats estèrils mentre, a la pràctica, el món es torna més dur, més injust i més violent.
I nosaltres? Nosaltres mirem. Comentem. Compartim. Ens indignem una estona i girem full. Ens hem convertit en espectadors d’un món que també és responsabilitat nostra. Ens escandalitzem des del sofà mentre continuem alimentant, amb el nostre silenci o la nostra passivitat, les mateixes dinàmiques que critiquem. No es tracta només de governs, ni de grans poders, ni de decisions llunyanes. Es tracta d’una cultura que hem anat construint entre tots, en què la immediatesa pesa més que la reflexió, en què el benefici pesa més que l’ètica, en què guanyar pesa més que conviure. Hem normalitzat competir fins a l’extrem, desconfiar per sistema i simplificar les persones en etiquetes. I així és com comencen totes les derrotes humanes importants: deshumanitzant a poc a poc, gairebé sense adonar-nos-en.
Les coses haurien de ser més senzilles. Radicalment més senzilles. No calen discursos grandiloqüents ni sistemes impossibles. Cal una base clara i ferma: respecte, empatia, responsabilitat. Tres paraules que semblen petites, però que sostenen tot allò que val la pena. I, tanmateix, les hem anat buidant de sentit fins a convertir-les en paraules boniques que no obliguen a res. Ens hem perdut en la complexitat perquè ens permet evitar el compromís real. Perquè quan tot és complicat, ningú és del tot responsable. I això és còmode. Però també és profundament perillós. Perquè el món que està quedant no és inevitable. És el resultat directe de les nostres decisions, de les nostres renúncies i de les nostres excuses.
Encara hi som a temps? Potser sí. Però no amb més discursos buits. No amb més polarització. No amb més indiferència disfressada de neutralitat. Hi serem a temps només si tornem a posar límits clars, si recuperem la memòria com a eina i no com a record llunyà, si deixem de tolerar allò que sabem que està malament. No és una qüestió ideològica. És una qüestió humana, de futur de la humanitat. I la pregunta ja no és què està passant al món. La pregunta és: fins quan continuarem permetent-ho? Perquè la història no es repeteix sola. La repetim nosaltres.