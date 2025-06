El Pla de Barris torna. Terrassa hi és o només mira passar el tren?

El Govern de la Generalitat ha fet un pas endavant amb el nou Pla de Barris i Viles 2025-2029, una oportunitat real per combatre les desigualtats urbanes i millorar les condicions de vida als barris més vulnerables del país. Ara caldrà veure si l’Ajuntament de Terrassa, liderat pel govern de Jordi Ballart, estarà a l’altura per aprofitar-la.

Amb aquest pla, el Govern encapçalat pel president, Salvador Illa, recupera una política transformadora que, en el passat, ja van impulsar els governs de Pasqual Maragall i José Montilla, i que va suposar una profunda millora en molts entorns urbans del país. Es tracta d’un instrument que va demostrar ser eficaç per generar oportunitats, reduir desigualtats i dignificar espais urbans oblidats durant dècades.

El govern socialista compleix allò que diu. Tal com es va comprometre el president Illa durant la seva investidura, s’ha tornat a posar els barris al centre de les polítiques públiques, i es fa amb una mirada integral. El nou Pla no només inclou transformacions físiques en l’àmbit de l’urbanisme, l’habitatge o l’eficiència energètica i hídrica, sinó que incorpora també dues línies d’actuació fonamentals. D’una banda, la transició ecològica, amb accions per fer front a l’emergència climàtica, fomentar els serveis ambientals i impulsar l’economia circular. De l’altra, l’acció sociocomunitària, essencial per garantir l’equitat, l’educació, la salut, l’ocupació i per combatre les desigualtats socials.

Terrassa no es pot permetre desaprofitar aquesta oportunitat. En aquest sentit, la realitat social del municipi evidencia una vulnerabilitat especialment accentuada en determinades zones urbanes que acumulen diversos factors de risc. En primer terme, s’hi registren taxes d’atur notablement elevades i rendes per càpita significativament inferiors a la mitjana; en segon lloc, s’hi concentra una elevada proporció de població migrant en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social i educatiu. Així mateix, aquestes àrees sovint es caracteritzen per un parc d’infraestructures envellit i per una forta pressió demogràfica, fet que en dificulta encara més la cohesió social i el desenvolupament equitatiu.

És justament en aquests barris on el nou Pla de Barris i Viles pot tenir un impacte realment transformador. Per això caldrà actuar amb visió, planificació i ambició. El pla arriba en el moment oportú, però ara la responsabilitat també recau en el govern municipal. Terrassa necessita lideratge, treball rigorós i decisions valentes.

Ens preguntem si l’equip de Ballart serà capaç de situar realment els barris al centre de la seva acció política. Si tindrà la capacitat tècnica i la voluntat política per elaborar projectes sòlids que permetin captar els recursos disponibles. Però, sobretot, si estarà disposat a sortir de la seva illa terrassenca i treballar braç a braç amb el Govern de la Generalitat. La coordinació entre administracions no és un luxe; és una condició imprescindible per fer polítiques útils i eficaces per a la ciutadania.

No podem seguir fent veure que tot va bé. En aquests dos anys de mandat, el govern municipal ha anat perdent rumb i capacitat de gestió. I davant una oportunitat com aquesta, no serveixen les improvisacions ni les actuacions sense diagnosi ni anàlisi. Cal rigor, planificació i responsabilitat.

Els i les socialistes hi serem. Treballarem des del Parlament i també des de Terrassa. Com a diputada al Parlament de Catalunya i com a cap de l’oposició del PSC a l’Ajuntament, estic compromesa a defensar els interessos de tots els barris de la ciutat allà on calgui. Volem fer de pont entre la ciutat i el Govern de la Generalitat, i no deixarem escapar cap oportunitat que pugui significar una millora real en la vida dels terrassencs i terrassenques.

Però també exigirem responsabilitat al govern local. Com a oposició, continuarem fiscalitzant la seva tasca perquè estigui a l’altura dels reptes. Volem que escolti el territori, que treballi amb serietat i que no deixi perdre cap inversió ni cap ajut que pugui ajudar a revertir les desigualtats socials i territorials que tenim a la ciutat.

El Pla de Barris i Viles és una aposta clara del Govern socialista per una Catalunya més justa, cohesionada i amb oportunitats per a tothom. Terrassa hi té molt a guanyar. Però cal que el govern municipal s’activi i sàpiga detectar i aprofitar les oportunitats a temps.

Aquesta iniciativa és com un tren que passa poques vegades. El Govern de la Generalitat ja hi és. El PSC ja hi hem pujat, amb projecte i compromís. La pregunta és senzilla: l’alcalde Ballart i el seu equip de govern pujaran a aquest vagó? O deixaran passar, una vegada més, una oportunitat per transformar de debò la vida als barris i, per tant, el futur de Terrassa?