“Euskadi: el batec d’una terra que enamora”

Soc català, però també, i ho dic sense cap mena de dubte, un enamorat del País Basc. No només hi he estat de pas; en soc resident habitual, algú que hi torna una vegada i una altra fins al punt que una part de mi ja s’hi ha quedat a viure.
Hi ha llocs que t’agraden, i després hi ha llocs que t’interpel·len, que et transformen. El País Basc, per a mi, forma part d’aquesta segona categoria. El que més sorprèn, d’entrada, és com un territori aparentment tancat, marcat per una geografia abrupta i una història complexa, ha sabut convertir-se en un espai de vida d’una qualitat extraordinària. Lluny de veure aquests condicionants com a limitacions, els bascos els han transformat en fortaleses. Entre muntanyes verdes i un mar sovint indomable, han bastit una societat cohesionada, amb un fort sentit de pertinença i una idea molt clara del que volen ser.
Una de les coses que més m’ha captivat és el seu compromís amb la paraula donada. En una època on tot sembla provisional, on els acords sovint es dilueixen amb facilitat, al País Basc encara hi ha un valor profund en dir i complir. La mà que s’estreny per tancar un acord no és un gest buit, és gairebé un contracte moral. Hi ha una ètica de la confiança, de la responsabilitat compartida, que es respira en molts àmbits de la vida quotidiana, des dels negocis fins a les relacions personals. I això, avui dia, és d’un valor incalculable. Pot semblar contradictori que un lloc amb una identitat tan forta sigui alhora un model de convivència, però és precisament aquesta claredat identitària la que ho fa possible. Al País Basc tenen molt clar que “primer és el que és basc”. No com una consigna excloent, sinó com una manera de protegir allò que els defineix. La llengua, les tradicions, les festes populars, la manera de relacionar-se… tot forma part d’un teixit que no volen veure desaparèixer. I, tanmateix, això no impedeix la integració. Qui arriba pot formar part d’aquest món, però ho fa entenent que hi ha una identitat que es preserva. No es tracta d’assimilar-ho tot ni de diluir les diferències, sinó de conviure des del respecte. És una fórmula que pot semblar exigent, però que acaba generant una cohesió social difícil de trobar en altres llocs.
La qualitat de vida també es fa evident en allò més tangible. La gastronomia basca és, sens dubte, una de les grans expressions d’aquesta cultura. Però més enllà del reconeixement internacional, el que impressiona és com forma part del dia a dia. Menjar bé és una manera de viure, de compartir, de mantenir vincles. Les tavernes, els mercats, els restaurants… tot respira una relació profunda amb el producte, amb la terra i amb el temps.
I després hi ha el paisatge, que no és només un decorat, sinó un element central de la identitat. Les muntanyes, els boscos, el mar Cantàbric… tot sembla recordar-te constantment d’on vens i de què formes part. No és estrany que hi hagi aquest respecte pel territori, aquesta voluntat de conservar-lo. Quan convius amb una natura tan present, aprens a situar-te, a entendre que no ets el centre de tot. Les aigües del Cantàbric no només bateguen amb força, sinó que expliquen una història. A les curses de traineres de la Liga ACT de Traineras, on 14 pobles remen com un sol cos, s’hi concentra l’essència d’un poble que ha après a resistir, a coordinar-se i a avançar amb determinació. No és només un esport dur: és una metàfora viva d’una cultura que entén l’esforç com a camí i la comunitat com a motor.
Aquesta mateixa força es respira en altres expressions de la tradició esportiva basca. A l’herri kirolak, disciplines com l’aizkolaritza, l’harri-jasotzea o el sokatira no són simples competicions, sinó rituals d’esforç i identitat. Cada cop de destral, cada pedra aixecada, cada corda tensada parla d’una relació profunda amb la terra, amb el treball i amb la pròpia història. En aquest entramat d’aigua, fusta i pedra, el País Basc es revela com molt més que un territori: és una manera d’entendre la vida. Una cultura lluitadora i profunda, on l’esport no és evasió, sinó continuïtat; no és espectacle, sinó arrel. Aquí, cada gest esportiu és un eco del passat i, alhora, una afirmació del futur.
Euskal Herria ha sabut trobar un equilibri que no és gens fàcil: avançar sense perdre’s. Apostar pel progrés, per la innovació i pel benestar, sense renunciar a les seves arrels. En un món cada vegada més homogeni, on moltes identitats s’esmorteeixen , el seu model planteja una reflexió potent. Potser no es tracta només de créixer, sinó de saber com i des d’on es creix.
Com a català, no puc evitar mirar-ho també amb una certa admiració i, fins i tot, complicitat. Hi ha una manera d’entendre el país, la cultura i la comunitat que ressona. Però el País Basc no és una còpia de res, ni vol ser-ho. És, precisament, la seva singularitat el que el fa especial. I potser per això, cada vegada que hi torno, tinc la sensació que no només visito un lloc, sinó que entro en una manera d’estar al món. Una manera que valora la paraula, que respecta l’arrel i que entén que la qualitat de vida no és només una qüestió material, sinó també, i sobretot, una qüestió de sentit.
Euskal Herria bakarra da (El País Basc és únic).