La conducta suïcida: quan el cervell deixa de veure sortides

Hi ha silencis que pesen. El suïcidi n’és un. Durant molt de temps, s’ha evitat parlar-ne o s’ha simplificat amb explicacions superficials: debilitat, impuls, decisió personal.
Però la realitat és molt més complexa i, sobretot, molt més humana. La neurociència ens ofereix una mirada que no jutja, sinó que intenta entendre què passa dins d’un cervell que arriba a un punt tan extrem. El primer que cal desmuntar és la idea que el suïcidi és una decisió “lliure” en el sentit clàssic. Quan una persona arriba a considera la pròpia mort, el seu cervell no està funcionant en condicions normals. No es tracta d’una elecció racional entre opcions, sinó d’un estat mental en què les alternatives s’han anat esvaint fins a quedar-ne, aparentment, només una. Des del punt de vista neurocientífic, aquest procés es pot entendre com una alteració en l’equilibri de diversos sistemes cerebrals.
El còrtex prefrontal, responsable de la planificació, el judici i la capacitat de projectar-se cap al futur, perd eficàcia. Aquesta pèrdua no és sobtada, sinó que sovint és el resultat d’un desgast progressiu: estrès sostingut, depressió, ansietat, experiències traumàtiques. Quan el còrtex prefrontal es veu desbordat, disminueix la capacitat de generar alternatives, de relativitzar els problemes o de confiar que el dolor és temporal.
Al mateix temps, estructures com l’amígdala i altres regions més límbiques poden intensificar la resposta emocional. El dolor psicològic, la tristesa profunda, la vergonya, la culpa o la sensació de buit es viu amb una intensitat que pot arribar a ser físicament insuportable.
En aquest estat, el cervell entra en una mena de visió de túnel: tot el que no sigui el patiment desapareix de l’horitzó mental. És important entendre que el cervell no “busca morir”; busca deixar de patir. Però quan la capacitat d’imaginar alleujament desapareix, la mort pot aparèixer com una falsa solució. Aquí és on entra en joc un altre factor clau: la regulació dels neurotransmissors, especialment la serotonina. Nivells alterats d’aquesta substància s’han associat amb més impulsivitat, dificultats en la regulació emocional i una tendència a respostes extremes davant situacions de dolor. Tanmateix, reduir-ho tot a química seria un error. El cervell és plàstic i profundament influït per l’entorn. Les relacions, el suport social, les experiències vitals i el context cultural modulen constantment la manera com interpretem i afrontem el patiment. La conducta suïcida és, en aquest sentit, el resultat d’una convergència: vulnerabilitat biològica, experiències adverses i una percepció subjectiva de desesperança.
Potser la pregunta que més desconcerta i inquieta és com és possible que nois i noies de 12, 14 o 16 anys puguin arribar a aquest punt. La resposta, de nou, es troba en el cervell en desenvolupament. Durant l’adolescència, hi ha un desajust temporal entre els sistemes emocionals i els sistemes de control. L’amígdala i altres regions relacionades amb l’emoció són especialment actives, mentre que el còrtex prefrontal encara no ha assolit la seva maduresa. Això fa que les emocions siguin més intenses, més immediates i sovint més difícils de regular. A aquesta base biològica s’afegeix una etapa vital marcada per la recerca d’identitat, la necessitat d’acceptació i la sensibilitat al rebuig. El cervell adolescent tendeix a interpretar les experiències de manera més absoluta: un fracàs pot semblar definitiu, un rebuig pot sentir-se com una condemna, un problema pot percebre’s com a etern. No és que els joves exagerin, és que el seu cervell encara està aprenent a posar límits i perspectiva a les emocions.
Fa anys que segueixo, parlo i admiro la feina del Dr. Francisco Villar (coordinador del Programa d’atenció a la conducta suïcida del menor a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.) i ell sempre diu que les pantalles i les xarxes socials han afegit una nova capa de complexitat. La interacció constant amb continguts digitals altera l’atenció i amplifica la comparació social. Els adolescents veuen versions idealitzades de la vida dels altres i, sovint, això augmenta sentiments d’inferioritat, solitud o fracàs.
Els estudis neurocientífics mostren que l’exposició contínua a continguts alarmants, violents o comparatius pot activar l’amígdala i altres circuits emocionals de manera intensa i sostinguda, i augmenta la percepció de perill i estrès emocional. Alhora, el cervell adolescent, que busca validació social constant, pot associar la seva autoestima amb “likes” i comentaris, i els sentiments de rebuig o de fracàs digital es viuen com crisis emocionals molt greus. Aquesta hiperactivació emocional sense eines de regulació pot contribuir que el dolor psicològic es percebi com a insuportable, i que acceleri el risc de pensaments suïcides. És important destacar que no totes les pantalles ni xarxes tenen aquest efecte: l’ús educatiu, creatiu o social pot ser positiu. El problema apareix quan el consum és excessiu, sense supervisió ni context, i quan reforça sentiments de comparació, aïllament o desesperança.
Quan un adolescent pensa en el suïcidi, sovint no està expressant un desig real de morir, sinó una incapacitat per sostenir el dolor que està vivint. És un crit silenciós que diu: “No puc més”. Detectar aquest patiment abans que el cervell quedi atrapat en aquesta visió reduïda de la realitat és vital. La intervenció professional, el suport familiar i l’acompanyament social poden actuar com a “interruptors” que permeten al cervell recuperar la perspectiva i tornar a generar alternatives.
Entendre la conducta suïcida des de la neurociència ens obliga a canviar el relat. Ja no podem parlar de debilitat, sinó de vulnerabilitat. Ja no podem jutjar, sinó escoltar. El cervell en crisi no necessita condemna, necessita suport, temps i intervenció. Parlar del suïcidi no el provoca; el silenci, en canvi, el pot fer més profund. I si la neurociència ens ensenya alguna cosa, és que fins i tot en els moments més foscos, el cervell continua sent capaç de canviar. El que necessita és que algú hi sigui a temps, i que les eines digitals siguin un suport i no un amplificador del dolor.